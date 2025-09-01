Польша готовится к презентации собственной крылатой ракеты
- 1.09.2025, 22:54
Официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025.
Польская компания WB Group готовится к презентации новой крылатой ракеты под названием Lanca (Копье). Об этом сообщает «Милитарный».
Отмечается, что официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025, которая стартует в ближайшее время.
Как сообщается, Lanca имеет складывающиеся крылья и твердотопливный ускоритель, что позволяет ей набирать высоту и скорость перед запуском основного турбореактивного двигателя. Ракета будет адаптирована для контейнерного запуска с наземных или морских платформ.
В носовой части конструкции заметен вырез, который может свидетельствовать о наличии головки самонаведения или оптической системы навигации для полёта с обходом рельефа.
Технические характеристики, в частности боевая часть и дальность действия ракеты, пока неизвестны.