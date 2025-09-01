закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша готовится к презентации собственной крылатой ракеты

  • 1.09.2025, 22:54
Польша готовится к презентации собственной крылатой ракеты

Официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025.

Польская компания WB Group готовится к презентации новой крылатой ракеты под названием Lanca (Копье). Об этом сообщает «Милитарный».

Отмечается, что официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025, которая стартует в ближайшее время.

Как сообщается, Lanca имеет складывающиеся крылья и твердотопливный ускоритель, что позволяет ей набирать высоту и скорость перед запуском основного турбореактивного двигателя. Ракета будет адаптирована для контейнерного запуска с наземных или морских платформ.

В носовой части конструкции заметен вырез, который может свидетельствовать о наличии головки самонаведения или оптической системы навигации для полёта с обходом рельефа.

Технические характеристики, в частности боевая часть и дальность действия ракеты, пока неизвестны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип