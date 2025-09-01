Польша готовится к презентации собственной крылатой ракеты 1.09.2025, 22:54

Официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025.

Польская компания WB Group готовится к презентации новой крылатой ракеты под названием Lanca (Копье). Об этом сообщает «Милитарный».

Отмечается, что официальная демонстрация ракеты состоится на международной оборонной выставке MSPO 2025, которая стартует в ближайшее время.

Как сообщается, Lanca имеет складывающиеся крылья и твердотопливный ускоритель, что позволяет ей набирать высоту и скорость перед запуском основного турбореактивного двигателя. Ракета будет адаптирована для контейнерного запуска с наземных или морских платформ.

В носовой части конструкции заметен вырез, который может свидетельствовать о наличии головки самонаведения или оптической системы навигации для полёта с обходом рельефа.

Технические характеристики, в частности боевая часть и дальность действия ракеты, пока неизвестны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com