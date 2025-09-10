Республиканцы и демократы призывают Трампа ответить на атаку дронов на Польшу 10.09.2025, 7:01

Американские политики назвали действия России «актом войны».

На фоне атаки российских дронов, которую в ночь на 10 сентября впервые пришлось отражать Польше, конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США призывают президента США Дональда Трампа отреагировать на беспрецедентное нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО, пишет New Voice.

В частности конгрессмен-республиканец США Джо Уилсон прямо назвал атаку дронов на Польшу «актом войны».

«Россия атакует Польшу, союзника НАТО, иранскими беспилотниками менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента [Польши] Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быстрый ответ на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран», — написал Уилсон в Х.

Он призвал Трампа «ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и вооружат Украину оружием, способным наносить удары по России».

Кроме того, сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что «неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются четким предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии».

«После кровавой резни, которую Путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать», — подчеркнул Дурбин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com