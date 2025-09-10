Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами 10.09.2025, 8:01

Есть последствия.

Вечером во вторник, 9 сентября, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС.Утром в воздушном пространетсве Украины появились десятки крылатых ракет, пишет «Обозреватель».

В регионах работают силы ПВО, раздаются взрывы. О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Часть дронов залетела на территорию Польши, там подняли польские и союзные самолеты.

Что известно о российской атаке на Украину

В 23:40 мониторы сообщили о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, что свидетельствовало о подготовке вылета бортов. Впоследствии стало известно о вылете бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома «Энгельс-2» в Саратовской области.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупреждал о возможном комбинированном ударе по региону.

Тем временем в ВС ВСУ сообщали о вражеских дронах на Харьковщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Сумщине, Полтавщине, Черниговщине, Киевщине, Ривненщине и Волыни.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты запустили много ракет и БПЛА, которые несут угрозу не только украинцам. По его словам, страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира.

В Винницкой области прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты. По предварительным данным, путинские войска применили в ходе атаки крылатые ракеты.

Вражеские дроны около полуночи атаковали Киев, там работали силы ПВО. «Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом», – информировали в КГВА.

БПЛА противника тем временем летели в сторону западных областей, в частности на Луцк.

«Большое скопление вражеских БПЛА в центре, на западе и севере Черниговщины – основной вектор движения юго-западное направление», – информировали Воздушные силы.

По состоянию на 00:15 был отмечен взлет четырех бортов Ту-95МС с аэродрома «Энгельс», процесс взлета продолжался.

Мониторы писали, что по состоянию на 00:30 общее направление БПЛА – на западные области, жителей Киева также призвали быть внимательными, так как транзит – мимо столицы.

Кроме того, были отмечены дополнительные пуски «Шахедов» и имитационных БПЛА разных видов.

По состоянию на 00:42 ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения БПЛА для севера Николаевской области, юга Одесской области, Чернигова, севера Хмельницкой и Львовской областей.

По состоянию на 01:55 БПЛА фиксировали в Днепропетровской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях.

В 02:12 ВС ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА для Львовского района, а также об угрозе для Чернигова, Житомира, Броваров и Черновицкой области.

По состоянию на 02:40 в пределах Западного региона РФ два Ту-95МС осуществляли перелет, сообщали мониторы.

«Шахеды» тем временем фиксировали БпЛА на севере и востоке Винницкой области, в Сумской и Черниговской областях, на севере и в центре Киевской области, в Житомирской, Ривненской и Волынской областях.

По состоянию на 03:35, дроны летели на Луцк, Львов и Кировоградскую область.

По данным monitor, по состоянию на 03:40 все борты стратегической авиации РФ совершили посадку на аэродромы базирования.

Однако атака БПЛА противника продолжалась, под ударом был Львов.

По состоянию на 04:37 большинство БПЛА были сконцентрированы на севере Киевщины/Житомирщины. Одиночные БПЛА также фиксировали на Киевщине, несколько атаковали Калуш, еще пара – в Кременецком районе Тернопольщины.

