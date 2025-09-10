закрыть
10 сентября 2025, среда, 8:54
Citroen создала яркий спортивный фургон

  • 10.09.2025, 8:44
Citroen создала яркий спортивный фургон

Для быстрой доставки.

Линейку Citroen Berlingo 2025 пополнила версия XTR в спортивном стиле. Фургон отличается ярким дизайном и расширенной комплектацией.

Новый Citroen Berlingo XTR презентовали в Германии и именно там коммерческая модель поступает в продажу по цене от 25 800 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Фургон Citroen Berlingo XTR можно отличить по измененному переднему бамперу и 16-дюймовым легкосплавным дискам черного цвета. Кроме того, появились защита днища, новые накладки на боковинах и ярко-красный декор на кузове.

В салоне фургона установили 10-дюймовый сенсорный дисплей и добавили особые коврики. Комплектация Citroen Berlingo XTR расширена и включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник, контроль «слепых» зон, датчики света и дождя.

Новый Citroen Berlingo XTR предлагается с 1,5-литровыми турбодизелями: 102-сильный двигатель комплектуется 6-ступенчатой механической КПП, а 130-сильный — 8-ступенчатым автоматом. Также доступна электрическая версия мощностью 136 сил, которая является более дорогой — стоит от 33 050 евро.

