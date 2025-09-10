Министр обороны Польши: Беспилотники, которые могли представлять угрозу, сбиты
- 10.09.2025, 9:16
- 3,150
Воздушное пространство Польши нарушили более десяти объектов.
В ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.
«Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации», - заявил министр.
По его словам, беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов.
Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025
Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną. Wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o…