закрыть
10 сентября 2025, среда, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Найдены обломки еще одного российского дрона в Люблинском воеводстве

  • 10.09.2025, 10:43
  • 1,350
Найдены обломки еще одного российского дрона в Люблинском воеводстве

В окрестностях кладбища.

Окружная прокуратура в Замостье (Люблинское воеводство) сообщила об обнаружении частей российского дрона в окрестностях кладбища в деревне Чешники в Люблинском воеводстве. Место было оцеплено службами безопасности, передает Onet.

«10 сентября 2025 года Окружная прокуратура в Замостье была уведомлена об обнаружении в окрестностях кладбища в деревне Чешники Замошского района элементов дрона в виде стабилизатора. Место обнаружения элементов было оцеплено службами безопасности» — говорится в сообщении прокуратуры. Как добавили, ведутся работы по поиску и обеспечению безопасности остальных фрагментов поврежденного дрона.

«Данный объект, скорее всего, был сбит после 3:00 в районе деревни Чешники-Невирков. Это связано с действиями польской противовоздушной обороны в связи с нападением России на территорию Украины», — сообщает прокуратура.

В сообщении подчеркивается, что «по имеющимся на данный момент данным, никто не пострадал».

Более подробная информация будет доступна в ближайшее время.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох