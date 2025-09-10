Найдены обломки еще одного российского дрона в Люблинском воеводстве 10.09.2025, 10:43

1,350

В окрестностях кладбища.

Окружная прокуратура в Замостье (Люблинское воеводство) сообщила об обнаружении частей российского дрона в окрестностях кладбища в деревне Чешники в Люблинском воеводстве. Место было оцеплено службами безопасности, передает Onet.

«10 сентября 2025 года Окружная прокуратура в Замостье была уведомлена об обнаружении в окрестностях кладбища в деревне Чешники Замошского района элементов дрона в виде стабилизатора. Место обнаружения элементов было оцеплено службами безопасности» — говорится в сообщении прокуратуры. Как добавили, ведутся работы по поиску и обеспечению безопасности остальных фрагментов поврежденного дрона.

«Данный объект, скорее всего, был сбит после 3:00 в районе деревни Чешники-Невирков. Это связано с действиями польской противовоздушной обороны в связи с нападением России на территорию Украины», — сообщает прокуратура.

В сообщении подчеркивается, что «по имеющимся на данный момент данным, никто не пострадал».

Более подробная информация будет доступна в ближайшее время.

Informacja o czynnościach w związku z ujawnieniem fragmentów dronahttps://t.co/mvie3szMXV — Prokuratura Okręgowa w Zamościu (@Prok_Okreg_Zam) September 10, 2025

