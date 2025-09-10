закрыть
10 сентября 2025, среда, 11:15
Остатки еще одного российского дрона найдены в Лодзинском воеводстве Польши

  • 10.09.2025, 11:02
  • 1,084
Опубликована фотография.

Еще один дрон иностранного происхождения был найден недалеко от Мнишкова возле Опочна в Лодзинском воеводстве (Польша), сообщает Onet.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши выпустил официальное заявление по поводу сбитых дронов. Речь идет об их остатках. Военные объясняют, что эти элементы могут быть опасны, поэтому к ним не следует приближаться и трогать их.

Портал ePiotrkow опубликовал фотографии одного из дронов, который упал на поле в Мнишково в Лодзинском воеводстве.

Военные объясняют, что найденные элементы дронов могут быть опасны и должны быть проверены саперами. О каждом найденном предмете следует сообщать в ближайший полицейский участок или по номеру экстренной службы 112. «Благодаря этому службы смогут быстро и эффективно обеспечить безопасность территории», — говорится в сообщении.

