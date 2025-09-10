После атаки РФ на Польшу Зеленский призвал создать совместную европейскую ПВО 2 10.09.2025, 11:19

1,136

Владимир Зеленский

Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении российских ударных дронов на ее территорию и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как отметил Зеленский, поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах.

«Все больше фактов свидетельствует о неслучайности такого движения и направления удара. Ранее случались отдельные инциденты, когда дроны пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей, но сейчас мы фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность», - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от подобных угроз.

Он отметил, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой страны региона, а только совместные и скоординированные действия партнеров могут гарантировать безопасность.

Важным прецедентом Зеленский назвал применение боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты гражданских. Украина давно предлагает создать совместную систему противовоздушной защиты, чтобы обеспечить гарантированное сбивание «Шахедов» и других дронов благодаря объединенной силе боевой авиации и ПВО.

«Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг будет четкая и сильная реакция всех партнеров», - подчеркнул президент.

