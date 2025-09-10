закрыть
10 сентября 2025, среда, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

После атаки РФ на Польшу Зеленский призвал создать совместную европейскую ПВО

2
  • 10.09.2025, 11:19
  • 1,136
После атаки РФ на Польшу Зеленский призвал создать совместную европейскую ПВО
Владимир Зеленский

Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении российских ударных дронов на ее территорию и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как отметил Зеленский, поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По состоянию на сейчас известно о 8 дронах.

«Все больше фактов свидетельствует о неслучайности такого движения и направления удара. Ранее случались отдельные инциденты, когда дроны пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей, но сейчас мы фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность», - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, Украина готова предоставить Польше имеющиеся данные по атаке, а также помочь в развитии системы оповещения и защиты от подобных угроз.

Он отметил, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой страны региона, а только совместные и скоординированные действия партнеров могут гарантировать безопасность.

Важным прецедентом Зеленский назвал применение боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты гражданских. Украина давно предлагает создать совместную систему противовоздушной защиты, чтобы обеспечить гарантированное сбивание «Шахедов» и других дронов благодаря объединенной силе боевой авиации и ПВО.

«Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг будет четкая и сильная реакция всех партнеров», - подчеркнул президент.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох