10 сентября 2025, среда, 16:35
Patriot против российских БПЛА: как Польша сбивала дроны РФ

  • 10.09.2025, 15:28
  • 4,638
Фото: Wikipedia

Батареи, дислоцированные под Жешувом, сыграли важную роль в защите воздушного пространства.

В ночь со вторника на среду ситуация на восточном фланге НАТО вновь обострилась: российские ударные беспилотники не только атаковали территорию Украины, но и неоднократно вторгались в воздушное пространство Польши.

В операциях по обнаружению и отслеживанию дронов были задействованы немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на польской территории, сообщает профильное издание Defence24.

Источник в немецких силах безопасности подтвердил, что обе батареи, дислоцированные под Жешувом, сыграли ключевую роль в контроле воздушного пространства. Их радиолокационные комплексы позволили своевременно фиксировать проникновение беспилотников и передавать данные польскому командованию.

Польское Оперативное командование (DORSZ) сообщило о «более чем десяти нарушениях» и о том, что часть аппаратов была сбита. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил: дроны, представлявшие угрозу для населения и инфраструктуры, были уничтожены.

