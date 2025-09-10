Patriot против российских БПЛА: как Польша сбивала дроны РФ 6 10.09.2025, 15:28

4,638

Фото: Wikipedia

Батареи, дислоцированные под Жешувом, сыграли важную роль в защите воздушного пространства.

В ночь со вторника на среду ситуация на восточном фланге НАТО вновь обострилась: российские ударные беспилотники не только атаковали территорию Украины, но и неоднократно вторгались в воздушное пространство Польши.

В операциях по обнаружению и отслеживанию дронов были задействованы немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на польской территории, сообщает профильное издание Defence24.

Источник в немецких силах безопасности подтвердил, что обе батареи, дислоцированные под Жешувом, сыграли ключевую роль в контроле воздушного пространства. Их радиолокационные комплексы позволили своевременно фиксировать проникновение беспилотников и передавать данные польскому командованию.

Польское Оперативное командование (DORSZ) сообщило о «более чем десяти нарушениях» и о том, что часть аппаратов была сбита. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил: дроны, представлявшие угрозу для населения и инфраструктуры, были уничтожены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com