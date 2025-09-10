НАТО ввело в действие 4 статью Устава из-за атаки РФ на Польшу 1 10.09.2025, 14:55

Спикер польского правительства подтвердил факт принятия этого решения.

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил в эфире Polsat News , что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора. Она позволяет проводить срочные консультации между странами-членами НАТО.

«По просьбе Польши были проведены консультации в рамках статьи 4 Североатлантического договора», — сказал Адам Шлапка.

О том, что Польша подала официальный запрос о применении статьи 4, ранее сообщил премьер-министр Дональд Туск. При этом он подчеркнул, что это совместная рекомендация правительства и президента Навроцкого.

Что такое статья 4 НАТО?

Статья 4 НАТО применяется в ситуациях, которые не обязательно связаны только с вооруженным нападением на страну Альянса, но являются событиями, которые будут признаны серьезной угрозой.

Заявление о применении статьи 4 НАТО подается генеральному секретарю НАТО. Затем вопрос передается на рассмотрение Североатлантического совета, где представители всех стран-членов обсуждают ситуацию и принимают решения.

