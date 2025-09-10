Польша решила запустить 4 статью Устава НАТО 13 10.09.2025, 12:20

14,704

Фото: Charter97.org

Что это значит.

Власти Польши хотят задействовать 4 статью Устава НАТО из-за российских беспилотников, массово нарушивших воздушное пространство страны, сообщил журналист Polsat News Михал Стела со ссылкой на источники.

Позднее об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Операция в воздушном пространстве Польши завершилась. <...> На совещании в Бюро национальной безопасности мы обсуждали возможность применения статьи 4 Устава НАТО», — сообщил Кароль Навроцкий.

4 статья Североатлантического договора подразумевает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из них окажется под угрозой.

Как писал сайт Charter97.org, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны.

«Впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси», — сообщает канцелярия премьера Польши.

Всего Польша зафиксировала сегодня ночью 19 нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. По меньшей мере три из них были сбиты. Около 00:30 по белорусскому времени было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства Польши. Последнее, которое было зафиксировано, произошло в 7:30 утра по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com