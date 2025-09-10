Премьер Польши: Впервые дроны летели напрямую из Беларуси 1 10.09.2025, 11:42

3,360

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Дональд Туск поделился последней информацией о вторжении российских БПЛА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны.

«Впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси», — сообщает канцелярия премьера Польши.

💬 Premier @DonaldTusk w #SejmRP: Po raz pierwszy drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały bezpośrednio z Białorusi, a nie z Ukrainy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 10, 2025

Всего Польша зафиксировала сегодня ночью 19 нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. По меньшей мере три из них были сбиты. Около 00:30 по белорусскому времени было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства Польши. Последнее, которое было зафиксировано, произошло в 7:30 утра по Минску.

Отметим, один из российских дронов ударил по жилому дому в деревне Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве.

