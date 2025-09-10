закрыть
10 сентября 2025, среда, 11:58
Премьер Польши: Впервые дроны летели напрямую из Беларуси

1
  • 10.09.2025, 11:42
  • 3,360
Премьер Польши: Впервые дроны летели напрямую из Беларуси
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Дональд Туск поделился последней информацией о вторжении российских БПЛА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны.

«Впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси», — сообщает канцелярия премьера Польши.

Всего Польша зафиксировала сегодня ночью 19 нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. По меньшей мере три из них были сбиты. Около 00:30 по белорусскому времени было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства Польши. Последнее, которое было зафиксировано, произошло в 7:30 утра по Минску.

Отметим, один из российских дронов ударил по жилому дому в деревне Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве.

