Премьер Польши: Впервые дроны летели напрямую из Беларуси

Премьер Польши: Впервые дроны летели напрямую из Беларуси1
- 10.09.2025, 11:42
Дональд Туск поделился последней информацией о вторжении российских БПЛА.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал массированное вторжение российских дронов на территорию страны.
«Впервые дроны, нарушившие польское воздушное пространство, прилетели не с территории Украины, а напрямую из Беларуси», — сообщает канцелярия премьера Польши.
💬 Premier @DonaldTusk w #SejmRP: Po raz pierwszy drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały bezpośrednio z Białorusi, a nie z Ukrainy.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 10, 2025
Всего Польша зафиксировала сегодня ночью 19 нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками. По меньшей мере три из них были сбиты. Около 00:30 по белорусскому времени было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства Польши. Последнее, которое было зафиксировано, произошло в 7:30 утра по Минску.
Отметим, один из российских дронов ударил по жилому дому в деревне Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве.