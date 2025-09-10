Российский дрон ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве
10.09.2025
Повреждены крыша здания и автомобиль.
Российский дрон ударил по жилому дому в деревне Вырыки-Воля (Влодавский район) в Люблинском воеводстве (Польша), сообщил Polsat News. Были повреждены крыша здания и автомобиль, стоявший на территории усадьбы.
Остатки российского дрона упали на жилой дом в деревне Вырыки-Воля, сообщил в беседе с Polsat News подполковник Анджей Фиолек из Воеводского управления полиции в Люблине.
«Никто не пострадал», — сообщил представитель службы.
В результате инцидента была повреждена крыша здания и припаркованный рядом автомобиль.
В эфире Polsat News высказался староста Влодавского повета Мариуш Занько.
«В селе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден один жилой дом. Подробности пока точно неизвестны, мы не знаем, упал ли на здание сам дрон и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона», — сказал он.
«Из того, что я знаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены», — добавил староста.