Вторжение российских дронов в Польшу: новая информация от командования польских ВС

БПЛА над страной сбивали силы НАТО и польские военные.

Польская армия завершила авиационные действия, связанные с ночными нарушениями польского воздушного пространства российскими дронами. Как сообщило Оперативное командование Вооружённых сил, системы противовоздушной обороны и радары уже вернулись к стандартному режиму работы.

Польская армия подчёркивает, что по-прежнему внимательно отслеживает ситуацию в Украине и остаётся в полной готовности для защиты воздушных границ страны.

«Запущенные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе X.

В коммюнике были выражены благодарности Командованию воздушных сил НАТО и Королевским военно-воздушным силам Нидерландов, истребители F-35 которых поддерживали польскую авиацию в ночь с вторника на среду, когда произошло многократное нарушение польского воздушного пространства российскими дронами, залетевшими в страну во время атаки Российской Федерации на Украину.

Отметим, воздушное пространство Польши нарушило более 10 дронов.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

