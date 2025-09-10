Вторжение российских дронов в Польшу: новая информация от командования польских ВС

Вторжение российских дронов в Польшу: новая информация от командования польских ВС3
- 10.09.2025, 10:27
БПЛА над страной сбивали силы НАТО и польские военные.
Польская армия завершила авиационные действия, связанные с ночными нарушениями польского воздушного пространства российскими дронами. Как сообщило Оперативное командование Вооружённых сил, системы противовоздушной обороны и радары уже вернулись к стандартному режиму работы.
Польская армия подчёркивает, что по-прежнему внимательно отслеживает ситуацию в Украине и остаётся в полной готовности для защиты воздушных границ страны.
«Запущенные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе X.
В коммюнике были выражены благодарности Командованию воздушных сил НАТО и Королевским военно-воздушным силам Нидерландов, истребители F-35 которых поддерживали польскую авиацию в ночь с вторника на среду, когда произошло многократное нарушение польского воздушного пространства российскими дронами, залетевшими в страну во время атаки Российской Федерации на Украину.
Отметим, воздушное пространство Польши нарушило более 10 дронов.
❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.
Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W