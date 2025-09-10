В Польшу залетели российские дроны 10.09.2025, 6:57

1,746

Фото: Getty Images

Идет операция по их нейтрализации.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что ночью во время атаки России на территорию Украины польское воздушное пространство неоднократно нарушалось дронами. Продолжается операция по их нейтрализации, сообщает onet.pl.

«Операция армии всё ещё продолжается, и мы призываем оставаться дома. Наиболее подверженные риску регионы — Подляiское, Мазовецкое и Люблинское воеводства», — подчеркнуло командование.

«Над Польшей идёт операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу РП. Президент и премьер-министр были проинформированы. Все службы действуют. Просим выполнять указания Польской армии и полиции. Самолёты применили вооружение против вражеских объектов. Мы находимся в постоянном контакте с командованием НАТО. Войска территориальной обороны (WOT) активированы для наземного поиска сбитых дронов. Просим сохранять спокойствие и передавать только сообщения армии и государственных служб. В случае обнаружения фрагментов объектов просим не подходить к ним и сообщить в полицию», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

