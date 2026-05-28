Страны ЕС одобрили таможенное соглашение с США 28.05.2026, 2:00

Фото: shutterstock

Европарламент должен проголосовать по документу в следующем месяце.

Страны Европейского союза согласились на вступление в силу таможенного соглашения с Соединенными Штатами. Послы 27 государств-членов утвердили договоренность, достигнутую на прошлой неделе переговорщиками Европейского парламента и кипрского председательства в Совете ЕС.

Следующим шагом станет голосование на сессии Европарламента. Оно должно пройти в следующем месяце в Страсбурге. Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, хочет завершить все процедуры до конца будущего месяца, когда истекает его полугодовое председательство в Евросоюзе.

Речь идет о таможенном соглашении, которое в июле прошлого года в Шотландии согласовали председатель Еврокомиссии и президент США. Документ считается неравным и более выгодным для Соединенных Штатов. Евросоюз соглашается на 15% американские пошлины, а сам обязуется отменить почти все пошлины на промышленные товары и некоторые сельскохозяйственные продукты из США.

Теоретически это соглашение должно обеспечить бизнесу стабильность и предсказуемость. Однако в Брюсселе учитывают непредсказуемость решений президента США Дональда Трампа, который уже несколько раз угрожал повысить пошлины вопреки договоренностям, достигнутым в Шотландии.

В последнее время Трамп, угрожая новыми пошлинами, требовал от Евросоюза ускорить внедрение соглашения и установил крайний срок до 4 июля. Теперь уже известно, что ЕС успеет завершить все процедуры до этой даты.

Торговые преференции для США должны действовать до конца 2029 года.

По требованию Европейского парламента к соглашению добавлены дополнительные защитные положения. Они должны позволить Еврокомиссии приостановить действие договора, если США будут нарушать его условия или если до конца года не снизят высокие, 50% пошлины на сталь и алюминий из Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com