28 мая 2026, четверг, 4:48
Россияне перестали надеяться на улучшение ситуации в экономике

  • 28.05.2026, 5:13
Опрос.

Россияне все меньше верят в то, что дела в российской экономике наладятся. В мае разница между долями положительных и отрицательных ответов на вопрос «Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим?» обнулилась, показал опрос фонда «Общественное мнение» по заказу Центробанка. Нынешняя оценка экономических перспектив минимальная с октября 2022 г., когда опрос проходил во время мобилизации, передает The Moscow Times.

Аналогичные оценки на более длинном, пятилетнем горизонте. Они тоже ухудшаются пятый месяц подряд и приблизились к границе, разделяющей пессимизм и оптимизм. Нынешняя оценка худшая с марта 2022 г., первого опроса после начала войны. Тогда доли позитивных и негативных ответов последний раз совпадали.

Люди чувствуют ухудшение ситуации в экономике, которая перешла к спаду. ВВП в первом квартале был на 0,2% меньше, чем годом ранее – это первое падение за три года. В начале года подскочили цены из-за повышения НДС, и оценки экономической ситуации и личного материального положения, а также их перспектив стали быстро ухудшаться. В апреле впервые с декабря 2022 г. на вопрос об ожиданиях изменения своего материального положения в ближайший год было получено больше негативных ответов, чем позитивных (в мае оценки немного улучшились).

Экономика все сильнее разделяется на растущую военную, а также связанную с госзаказами и импортозамещением, и падающую частную гражданскую. В первом квартале в минусе были 19 из 24 видов обрабатывающих производств, отмечал ИНП РАН. Это стало одной из причин роста скрытой безработицы до максимального как минимум за 10 лет уровня: в условиях дефицита кадров компании в надежде на лучшее пытаются сохранить сотрудников.

Как результат, замедлился рост зарплат, и реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию), которые до этого быстро росли, впервые за три года уменьшились по сравнению с предыдущим кварталом, подсчитал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Если устранить сезонность, в первом квартале они были на 1% меньше, чем в октябре-декабре 2025 г.

Опрос ФОМ также фиксирует, что доходы людей перестали расти. Медианное значение среднедушевого располагаемого дохода в этом году колеблется около 27,5 тыс. руб. Все это не располагает к оптимизму.

ЦМАКП считает падение доходов россиян «формальной коррекцией» и ожидает возобновления их роста во II квартале. Он не находит объяснения «быстрому, почти линейному падению» оценок россиянами уровня жизни и экономической ситуации «на, в общем благоприятном, фоне», однако отмечает, что «неожиданно затяжное и глубокое» падение оценок само по себе стало фактором, влияющим на поведение людей и на всю экономику.

Люди растеряли оптимизм и все сильнее тревожатся за свое материальное положение и в ответ все больше экономят. Опросы «Левада-центра», как и ФОМ, фиксируют падение индекса потребительских настроений: в первом квартале он приблизился к зоне пессимизма. Слабый спрос усугубляет спад, поскольку, как отмечает ЦМАКП, потребление домохозяйств является основным драйвером экономики.

