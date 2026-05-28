Канада вводит карантин и визовые ограничения 28.05.2026, 3:58

Из-за вспышки Эболы.

Канада вводит временные меры на границе в ответ на вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго и рост рисков распространения инфекции в Уганде и Южном Судане. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства общественного здравоохранения Канады, который 26 мая опубликовало правительство страны.

Согласно решению, с 27 мая на 90 дней будет приостановлено действие иммиграционных документов для граждан стран с высоким или очень высоким риском вспышки. Это касается ДР Конго, Уганды и Южного Судана. Даже действующие визы, электронные разрешения на въезд или статус постоянного резидента временно не будут позволять въезд в Канаду.

Отдельно с 30 мая по 29 августа вводится 21-дневный карантин для всех, кто прибывал из указанных регионов в течение предыдущих 21 дня, даже при отсутствии симптомов. В случае необходимости государство будет обеспечивать места для изоляции, а лиц с симптомами будут госпитализировать для обследования.

В то же время меры не касаются лиц, уже находящихся в Канаде, граждане и постоянные резиденты страны сохраняют право на возвращение после прохождения проверки на границе.

В Оттаве заявили, что риск для населения Канады остается низким, однако решение приняли в качестве превентивной меры из-за серьезности заболевания и международной ситуации.

Власти Канады также напомнили, что меры могут измениться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире.

