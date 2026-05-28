Россия ударила по детской площадке в Херсоне 28.05.2026, 1:16

Погиб мужчина, его жена и две маленькие дочери ранены.

В среду, 27 мая, армия РФ нанесла удар по детской площадке в Херсоне. В результате российского обстрела погиб мужчина, его жена и две дочери — ранены, сообщила Национальная полиция Украины

В полиции рассказали, что российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня микрорайон «Шуменский».

В результате удара ранения получили 36-летняя женщина и ее шестилетняя и трехлетняя дочери. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

