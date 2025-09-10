Над Польшей заметили огромные американские самолеты

Над Польшей заметили огромные американские самолеты4
- 10.09.2025, 15:59
В страну прибыли американские Boeing E-3 Sentry и KC-135 Stratotanker.
Российские дроны этой ночью массированно вторглись в воздушное пространство Польши. Варшава назвала это «беспрецедентным актом агрессии», подчеркнув, что речь идет о прямой угрозе безопасности граждан.
В связи с этим событием над Польшей утром появился, в частности, Saab 340 AEW. Кроме него в страну прибыл американский Boeing E-3 Sentry в сопровождении американского заправщика KC-135 Stratotanker. Машины находятся в районе Любушского воеводства и движутся на запад, сообщает wp.pl.
Boeing E-3 Sentry обычно действует на высоте около 10 км, что позволяет ему мониторить воздушное пространство в радиусе более 400 км. Аппарат способен обнаруживать даже низколетящие объекты, а по официальным данным НАТО зона его наблюдения составляет 312 000 км².