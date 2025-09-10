Бойцы ВСУ уничтожили бронемашину, технику и более десятка оккупантов на Донбассе
- 10.09.2025, 17:15
Видеофакт.
На Торецком и Покровском направлениях пилоты разведывательно-ударного комплекса «Феникс» ГПСУ продолжают выполнение боевых задач.
Как сообщает Сensor.net, на обнародованных кадрах зафиксировано около десяти точечных сбросов украинских FPV-дронов. Удары были нанесены по замаскированным позициям противника и его технике.
В результате операции уничтожены бронемашина, квадроцикл, легковой автомобиль, наземный роботизированный комплекс и более десяти российских военнослужащих. Дроны «Феникса» продемонстрировали точность и боевую эффективность - остатки вражеской техники разлетались в разные стороны, напоминая фейерверк на поле боя.