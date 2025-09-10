Сырьевые доходы российской экономики обвалились до минимума с начала войны 10.09.2025, 19:23

Подробности.

Август 2025 года принес российской экономике минимальные с начала войны доходы от вывоза сырья за рубеж, следует из подсчетов финского центра CREA.

В среднем на экспорте нефти, газа, нефтепродуктов и угля Россия зарабатывала 564 млн евро в день — на 2% меньше, чем в июле, и на 11% меньше, чем в августе прошлого года.

По сравнению с пиковыми значениями 2022 года, когда экспорт ископаемого топлива приносил в страну 1 млрд евро ежедневно и более, потоки сырьевых доходов рухнули вдвое, а если сравнивать с уровнями 2024 года — примерно на четверть, передает The Moscow Times.

Доходы от морского экспорта нефти в августе сократились на 10% в месячном выражении и на 9% в годовом — до 170 млн евро в день. Выручка от трубопроводного нефтяного экспорта обвалилась на 20% год к году — до 62 млн евро в день.

Доходы от продажи за рубеж СПГ просели на 31%, до 31 млн евро ежедневно, а нефтепродуктов — на 29%, до 147 млн евро в день. При этом увеличились доходы от продажи угля (+55%, 76 млн евро в день) и трубопроводного газа (+3%, 75 млн евро в день).

Крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, согласно подсчетам CREA, остается Китай: на него приходится 40% всех закупок, или 5,7 млрд евро. Второе место занимает Индия (3,6 млрд евро), а третье — Турция с долей 21% (3 млрд евро).

Сокращение экспортной выручки уже ударило по крупнейшим нефтяным компаниям, которые столкнулись с падением прибылей в 2-3 раза, а также по федеральному бюджету, где на налоги с нефти и газа приходится каждый четвертый рубль доходов. Начиная с июня сырьевые доходы казны падают примерно на 30% год к году каждый месяц, а накопленным итогом за январь–август оказались на 20% меньше прошлогодних.

«Российская экономика быстро приближается к фискальному кризису, который затруднит ведение войны, — считает Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council. — Этого пока недостаточно, чтобы усадить (Владимира) Путина за стол переговоров, но это показывает, что тучи над ним сгущаются»

На конец августа дефицит федерального бюджета достиг 4,2 трлн рублей и в 150 раз превысил значение на тот же период прошлого года (28 млрд рублей). И власти начались задумываться о сокращении расходов, чтобы оплатить траты на войну, которые в этом году «съедают» уже почти половину собранных в федеральную казну налогов.

Проблемы в российской экономике очевидно нарастают, однако это не значит, что в ближайшее время ее ждет крах, считает Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

Даже в нынешнем состоянии экономика позволит Путину продолжать войну еще от 18 до 24 месяцев, прежде чем проблемы станут серьезными, оценивает Габуев. Согласованное ужесточение западных санкций и снижение цен на нефть могут сократить этот срок, хотя полностью лишить Россию нефтяных доходов будет трудно, добавляет эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com