10 сентября 2025, среда, 20:08
Вице-премьер Польши: Белорусские и российские спецслужбы устроили дезинформационную атаку

  • 10.09.2025, 19:42
Вице-премьер Польши: Белорусские и российские спецслужбы устроили дезинформационную атаку
Кшиштоф Гавковский

Кшиштоф Гавковский объявил о повышении уровня боевой готовности польских учреждений, ответственных за киберпространство.

Вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский объявил о повышении уровня боевой готовности польских учреждений, ответственных за киберпространство, сообщает TVP. По его словам, идет атака на польское информационное пространство и за этим «стоят российские и белорусские спецслужбы».

«Российская атака на польскую инфосферу продолжается. Кибертанки уже здесь», — заявил Гавковский.

10 сентября прошло внеочередное заседание Объединенного центра по кибербезопасности, на котором были представлены отчеты, свидетельствующие о гибридной дезинформационной деятельности.

«Количество ложных нарративов растет с каждым часом. За этой скоординированной акцией стоят российские и белорусские спецслужбы», — отметил Гавковский.

По его словам, особенно распространены ложные утверждения о том, что Украина «втягивает Польшу в войну».

«Это ложь. Польские военные готовы. Россия осуществила эту атаку, и Польша имеет полное право на ответ», — заявил вице-премьер.

В Министерстве цифровых технологий Польши отметили, что с утра 10 сентября отмечена активизация дезинформационной активности российских и белорусских спецслужб:

«Ее основная цель — переложить ответственность за нарушение польского воздушного пространства на украинскую сторону и дискредитировать действия польских военных и спецслужб».

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину в воздушное пространство Польши залетели беспилотники. Для их уничтожения была задействована военная авиация. В целях безопасности временно закрывали аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительная часть БПЛА летела из Беларуси. Всего было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.

