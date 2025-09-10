Навроцкий обсудил с Трампом атаку российских дронов на Польшу

Навроцкий обсудил с Трампом атаку российских дронов на Польшу2
- 10.09.2025, 21:49
Президент Польши заявил о единстве союзников.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом нарушение польского воздушного пространства российскими дронами в ночь на среду, 10 сентября.
По его словам, этот контакт является частью консультаций с союзниками.
«Сегодняшние переговоры подтвердили единство наших союзников», — написал польский лидер в соцсети X.
Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025
Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi… pic.twitter.com/BuqwXuiWL0
Ранее Дональд Трамп впервые отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.
«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши беспилотниками? Приехали», — написал он в своей соцсети Truth Social.