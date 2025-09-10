закрыть
Навроцкий обсудил с Трампом атаку российских дронов на Польшу

  • 10.09.2025, 21:49
Навроцкий обсудил с Трампом атаку российских дронов на Польшу

Президент Польши заявил о единстве союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом нарушение польского воздушного пространства российскими дронами в ночь на среду, 10 сентября.

По его словам, этот контакт является частью консультаций с союзниками.

«Сегодняшние переговоры подтвердили единство наших союзников», — написал польский лидер в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп впервые отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши беспилотниками? Приехали», — написал он в своей соцсети Truth Social.

