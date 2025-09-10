Навроцкий обсудил с Трампом атаку российских дронов на Польшу 2 10.09.2025, 21:49

1,878

Президент Польши заявил о единстве союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом нарушение польского воздушного пространства российскими дронами в ночь на среду, 10 сентября.

По его словам, этот контакт является частью консультаций с союзниками.

«Сегодняшние переговоры подтвердили единство наших союзников», — написал польский лидер в соцсети X.

Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy.

Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi… pic.twitter.com/BuqwXuiWL0 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025

Ранее Дональд Трамп впервые отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши беспилотниками? Приехали», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com