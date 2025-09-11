Как защитить глаза при работе за компьютером 11.09.2025, 0:35

Врач из Гомеля дала советы.

В эпоху цифровых технологий компьютер стал неотъемлемой частью нашей жизни и работы.

Однако многочасовое времяпрепровождение перед монитором создает серьезную нагрузку на зрительную систему. В частности, приводит к синдрому сухого глаза, покраснению, головным болям и ухудшению зрения.

Заведующая отделом общественного здоровья Гомельского городского ЦГЭ Анастасия Степанькова порекомендовала соблюдать несколько ключевых правил для минимизации вреда.

Во-первых, оптимизируйте освещение и настройки экрана.

«Основной фактор – правильная организация рабочего пространства. Нужно обеспечить равномерное рассеянное освещение в комнате и категорически избегать бликов на мониторе. Для этого следует расположить экран так, чтобы на него не падали прямые лучи от окон или искусственных источников света», – приводит слова доктора издание Гомельские ведомости.

Во-вторых, соблюдайте режим труда и отдыха. Для профилактики переутомления глаз необходимо делать регулярные паузы. Идеальная формула – 5–10 минут отдыха после каждого часа работы. В это время рекомендуется выполнить короткую гимнастику для глаз: интенсивное моргание, вращение глазными яблоками по траектории восьмерки или легкий самомассаж век.

Также, по мнению Анастасии Степаньковой, важно организовать эргономичное рабочее место.

«Позаботьтесь о правильном положении тела. Монитор должен находиться на уровне или чуть ниже линии взгляда, что предотвратит перенапряжение глазных и шейных мышц. Не менее важен выбор мебели – удобный стул и стол правильной высоты снизят нагрузку на позвоночник», – отметила специалист.

Кроме того, врач советует использовать защитные средства. Снизить негативное воздействие синего света от экрана помогут специальные компьютерные очки или защитные фильтры для монитора. Эти аксессуары особенно рекомендованы тем, кто проводит перед экраном более 4–6 часов в день.

И, наконец, коррекция рациона питания. Поддержать здоровье глаз можно изнутри, помогут в этом продукты с высоким содержанием витаминов-антиоксидантов А, С и Е. Стоит включить в меню морковь, чернику, орехи и жирную рыбу.

Следование этим рекомендациям позволит значительно снизить риски для здоровья глаз и сохранить острое зрение даже при интенсивной цифровой нагрузке.

