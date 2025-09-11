В РФ получивший 16 лет за 11 убийств главарь банды милиционеров попросился на войну 11.09.2025, 1:09

Подробности.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. Следствие установило, что он был лидером банды милиционеров, на счету которой 11 доказанных убийств и вооруженные нападения. ОПГ орудовала в конце 1990-х — начале нулевых, в нее входили пять человек, в том числе действующие сотрудники МВД, передает The Moscow Times.

Суд признал Соболя виновным в убийстве двух или более лиц по найму, совершенном с особой жестокостью и сопряженном с разбоем и бандитизмом (пункты «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК). В 2006 году бывший милиционер уже был осужден на 15 лет за организацию торговли героином вместе с сослуживцами, но вышел вышел условно-досрочно, отсидев 5 лет. С учетом этих обстоятельств Соболю назначили 16 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 4,5 млн рублей штрафа в пользу потерпевших. В числе жертв — директор юридической конторы «Интерконтракт» Виктор Иванов, предприниматели, наркоторговцы, случайные свидетели и бездомные. На вынесении приговора 63-летний Соболь заявил, что сожалеет о содеянном, принес «глубочайшие извинения» потерпевшим и попросил отправить его на войну с Украиной, отметив, что он «достаточно здоров для прохождения службы» в зоне боевых действий.

В 1999 году участники банды Соболя жестоко убили и закопали в лесу двух людей, у которых пытались получить информацию о сбытчике наркотиков. В апреле 2000 года милиционеры потребовали у мужчины передать им наркотики, но, получив отказ, убили его вместе с матерью и сожительницей. В июне 2000 года члены банды расстреляли человека, знавшего об их деятельности, и двух случайных свидетельниц. Осенью 2000 года они убили мужчину за вознаграждение в 1 тысячу долларов, а также расправились с мужчиной и женщиной, похитив у них 250 тысяч рублей.

На скамью подсудимых также попали бывшие коллеги Соболя — Константин Котик, Олег Гирфанов, Антон Боровик и Владимир Семенюк. Последнего приговорили к 9 годам лишения свободы 4 сентября. В отношении остальных процессы продолжаются.

