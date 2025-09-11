Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши: Белорусы предупредили нас о летящих дронах 11.09.2025, 5:55

Генерал Веслав Кукула был удивлен, что режим Лукашенко решил пойти на «такое сотрудничество».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула подтвердил, что польская сторона получила от Беларуси информацию о пролете дронов в свою сторону.

Об этом он сказал в эфире TVN24.

Кукула подтвердил заявление Беларуси о том, что она передала предупреждение Польше о движении беспилотников.

«Белорусы предупредили нас, что через их воздушное пространство в нашем направлении летят дроны», – сообщил он.

На вопрос о времени предупреждения начальник польского Генштаба ответил, что «это предупреждение было для нас полезным».

«В этом контексте для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество», – сказал Кукула.

