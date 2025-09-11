В Минске под окном общежития нашли тело погибшего студента БГУФК
Что об этом известно.
Фото трупа возле минского общежития опубликовали в сети 10 сентября. По неподтвержденным данным, погибший — студент столичного вуза. Агентство «Минск-Новости» рассказывает, что об этом известно.
В одном из столичных телеграм-каналов появился снимок человека, неподвижно лежащего под окном на асфальте. Утверждается, что это погибший студент Белгосуниверситета физкультуры (БГУФК), который выбросился из окна общежития.
«Студент 2-го курса БГУФК выпрыгнул с 15-го этажа общежития. По инфе, до этого он поругался с девушкой, которая якобы флиртовала с другим, парень находился на кухне, разогнался и прыгнул», — утверждают авторы.
В УСК по Минску подтвердили факт гибели молодого человека, однако обстоятельства происшествия следователи еще выясняют.
— 8 сентября с признаками падения с высоты у общежития БГУФК на проспекте Победителей обнаружено тело 18-летнего молодого человека. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, — рассказали в управлении.