Партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле 11.09.2025, 7:43

1,286

Уничтожена вышка связи.

Движение «АТЕШ» совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили вышку связи.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

«Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО «Щегловский вал», - говорится в посте.

Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.

«В частности, в цехах завода собирают ПТРК «Корнет» и ЗРПК «Панцирь-С», - сказано в публикации.

Также в «АТЕШ» рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.

«Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия - и это только начало!», - резюмировали в «АТЕШ».

