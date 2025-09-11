Партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле
- 11.09.2025, 7:43
Уничтожена вышка связи.
Движение «АТЕШ» совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили вышку связи.
Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».
«Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО «Щегловский вал», - говорится в посте.
Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.
«В частности, в цехах завода собирают ПТРК «Корнет» и ЗРПК «Панцирь-С», - сказано в публикации.
Также в «АТЕШ» рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.
«Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия - и это только начало!», - резюмировали в «АТЕШ».