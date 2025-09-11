Появились кадры атаки США на НЛО в районе Йемена
- 11.09.2025, 8:06
- 1,940
Видео вызывает несколько вопросов.
30 октября 2024 года у побережья Йемена американский БПЛА MQ-9 пытался уничтожить НЛО.
Об этом инциденте стало известно только недавно, когда в Палате представителей США прошло слушание по делу о неопознанных аномальных явлениях.
Во время слушаний республиканец Эрик Берлисон продемонстрировал видео, на котором ракета Hellfire отскакивает от НЛО после попадания в объект, сообщает «Диалог.UA».
Запись была сделана беспилотником MQ-9 Reaper. На кадрах можно разглядеть НЛО, летевший над волнами у побережья Йемена.
Другой беспилотник якобы выпустил по нему ракету Hellfire, которая, скорее всего, попала в цель. Однако НЛО продолжил движение, словно ничего не произошло.
Кадры были сняты в тот момент, когда хуситы наносили удары по торговым кораблям. Авиация и корабли США сбивали все дроны и ракеты, направлявшиеся в сторону судов.
Видео вызывает несколько вопросов: зафиксирована ли на нем потенциальная атака на корабли? Представлял ли объект угрозу кораблям ВМС США, действующим в зоне боевых действий?
Сам Берлисон заявил, что ему безразлично, какой именно объект запечатлён на видео. Его больше беспокоит то, что Пентагон скрывает подобную информацию от общественности.
В пресс-службе Минобороны США не смогли прокомментировать кадры с НЛО. Эксперты отмечают, что съемка 2024 года у берегов Йемена сильно напоминает видео 2015 года, на котором был зафиксирован быстро летевший объект у побережья Калифорнии.
Позже аналитики установили, что тогда речь шла об оптической иллюзии, связанной с метеозондом. Высокая скорость, зафиксированная датчиками истребителя ВМС США F/A-18, объяснялась параллаксом и углом обзора.
При этом специалисты подчеркивают, что некоторые старые инциденты остаются необъясненными, так как в то время военные датчики собирали недостаточно данных. Более новые случаи предоставляют больше информации благодаря развитию технологий, что позволяет аналитикам тщательнее их изучать.