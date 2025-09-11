Трамп пообещал найти каждого, кто причастен к убийству Чарли Кирка 1 11.09.2025, 8:35

Дональд Трамп

Президент США анонсировал более широкий план борьбы с политическим насилием.

Президент США Дональд Трамп расстроен убийством консервативного активиста Чарли Кирка, обещает найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Об этом сообщает CNN.

В четырехминутном видеообращении из Овального кабинета, президент заявил, что «полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте».

«Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе», - сказал глава Белого дома.

Трамп отметил на своих близких связях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

«Это темный момент для Америки», - добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел «добросовестные дебаты».

Трамп также отметил, что Кирк стал «мучеником за правду и свободу» и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть активиста со своим собственным ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушение в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая «политическое насилие радикальных левых».

Президент заявил, что американцам и СМИ следует «признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен».

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

«Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране», - сказал глава Белого дома.

Убийство Кирка

В среду, 10 сентября, в Университете долины Юта был (убит праворадикальный консервативный активист Чарли Кирк https://charter97.org/ru/news/2025/9/11/655270/). Неизвестный снайпер выстрелил в шею деятелю, впоследствии тот ушел из жизни в больнице.

