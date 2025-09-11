«Живу от выходных до выходных» 11.09.2025, 8:41

иллюстративное фото

Молодые белорусские врачи рассказали о своей отработке.

Острая нехватка кадров в районных больницах — давняя проблема белорусского здравоохранения. В последние годы этот вопрос пытаются решить с помощью молодых специалистов, но далеко не все готовы к такому повороту судьбы. Остаться в Минске и областных центрах получается буквально у единиц, остальные же разъезжаются по маленьким городам и деревням Беларуси. Tochka.by поговорила с молодыми врачами о распределении и узнала, как они чувствуют себя после первого месяца отработки, с какими трудностями сталкиваются и что планируют делать дальше.

«Есть мысли остаться после целевого в районе»

Людмила (все герои просили изменить свои имена, их контакты есть в редакции) работает по целевому направлению акушером-гинекологом в одном из родильных домов Могилевской области.

Девушка сразу понимала, что ее ждет работа в небольшом городе, поэтому иллюзий насчет того, чтобы остаться в Минске, не питала. Единственное, попросила комиссию изменить область, чтобы быть ближе к мужу, который живет в столице.

«По законодательству оснований для этого не нашлось, но мне разрешили выбрать город, который будет ближе всего к супругу», — рассказывает собеседница.

Перед началом распределения Людмила ездила в роддом, чтобы познакомиться с администрацией. Там у девушки даже поинтересовались, в каком отделении она бы хотела работать. Собеседница выбрала женскую консультацию, и ее пожелание учли.

«Очень тяжело далась адаптация. Интернатура была в Минской области, а отработка в Могилевской. Сложно было вникнуть в нюансы и правила работы на новом месте», — вспоминает Людмила.

По словам девушки, ей очень повезло с коллективом: коллеги-врачи всегда во всем помогают и поддерживают.

«Иногда у меня ощущение, будто мы работаем вместе уже несколько лет. Меня ни разу никто не осудил, если я задаю лишний вопрос. Все максимально открытые, знают дни рождения друг друга и даже заботятся о здоровье коллег», — говорит собеседница.

В городе Людмила сама снимает квартиру из-за семейных обстоятельств и собаки.

«По поводу жилья звонили и уточняли еще в апреле. Говорят, сдали новый дом для молодых специалистов. Но сама не видела, отзыв дать не могу», — отмечает она.

Девушка еще только ждет первую зарплату. «Из выплат пока были подъемные и небольшой подарок от профкома. Если честно, ожидания были гораздо хуже», — добавляет собеседница.

По ее словам, в организации работы роддома есть некоторые нюансы, но руководство стремится повышать уровень помощи — как через оснащение, так и через курсы повышения квалификации.

Сам город Людмила оценивает как необычный, а люди ей здесь видятся открытыми и искренними. Пока девушка довольна своим местом распределения, но ее благополучие зависит от семьи.

«Если судьба повернется так, что и супругу придется переехать в этот город, то я с радостью осталась бы после отработки. Но сложно загадывать, что будет через пять лет», — отмечает она.

«Жду встречи с мужем»

Татьяна приехала на двухлетнюю отработку анестезиологом-реаниматологом в одну из центральных районных больниц Брестской области.

Сам процесс распределения девушка вспоминает тяжело: у большинства он вызвал слезы. По ее словам, молодые медики до последнего момента не знали, куда поедут.

Своим распределением Татьяна тоже осталась недовольна.

«Меня отправили в совершенно чужой маленький город. Здесь неудобное транспортное сообщение. Далеко добираться до мужа, родителей и друзей. Это и есть главная трудность — чувствовать себя брошенным и попрощаться с прежней жизнью», — откровенничает собеседница.

С жильем тоже сложно: у больницы нет своего жилфонда, поэтому девушке предлагали только комнату в общежитии местного ПТУ. Ей такой вариант не подошел.

«Квартиру искала сама, сейчас снимаю. Больница вроде как должна возмещать две базовые. Документы собрала, жду», — рассказывает Татьяна.

Девушка работает с 08.00 до 16.00, но часто задерживается из-за бумажной работы или интересных случаев, которые хочется разобрать.

«Пациенты в реанимации в основном тяжелые, часто без сознания или на ИВЛ. Бывает сложно общаться с их родственниками по телефону: некоторые вопросы выбивают из колеи. Но все равно стараюсь быть вежливой», — отмечает собеседница.

Коллектив принял Татьяну хорошо — за месяц никаких нареканий.

«Если нужно, во время манипуляций меня всегда подстраховывают — это придает уверенности. Во время ночных дежурств мне тоже всегда помогали с пациентами, никогда не бросали одну», — добавляет девушка.

Сейчас Татьяна живет от выходных до выходных и постоянно ждет встречи с мужем и родителям.

«Мы с супругом вынуждены жить раздельно из-за работы и обязанностей, не можем просто бросить все и быть вместе. Поэтому после тяжелого дня вместо поддержки остается только разговор по видеосвязи — это очень тяжело», — подчеркивает собеседница.

«Распределили в родной город»

Вера уехала работать врачом в Солигорск. По счастливому стечению обстоятельств это родной город девушки и ее мужа, поэтому результатом все остались довольны.

«Я хотела вернуться домой и предполагала, что меня могут туда распределить. Переживания все равно были, мало ли что-то пойдет не так? Но все сложилось, и я счастлива», — отмечает собеседница.

Первые недели для девушки оказались особенно волнительными: пришло осознание, что она ответственна за здоровье своих пациентов. В таких ситуациях Веру спасала поддержка коллег и руководства.

«Мы стали опорой друг для друга, независимо от возраста и стажа. Я очень благодарна коллегам за это», — обращает внимание девушка.

Пациенты на молодого врача тоже реагируют хорошо. Комментариев по поводу возраста или опыта в сторону Веры не было. По мнению девушки, очень важно, как доктор себя подает.

«Я считаю, что даже молодой специалист должен позиционировать себя уверенно — тогда пациент будет чувствовать себя в безопасности. При этом всегда можно проконсультироваться со старшими коллегами или пригласить их на осмотр, если пациент переживает», — добавляет она.

В Солигорске у Веры с мужем своя квартира, поэтому вопрос жилья не стоял. В то же время руководство сразу предложило неместным ребятам помощь. Молодым специалистам предоставляли здесь арендные квартиры и общежитие.

«В целом я очень довольна местом работы. Оснащение, оборудование, условия труда и отдыха — все на хорошем уровне. Мне комфортно работать и находиться в коллективе. И да, я планирую здесь остаться после окончания отработки», — делится собеседница.

«Повезло остаться в Минске»

Весь шестой курс Маргариты прошел в мыслях о распределении, но девушке очень повезло — она одна из немногих медиков, кто смог остаться в столице.

«Все благодаря хорошему среднему баллу и смене прописки на минскую. Сыграло роль и то, что в тот год было много вакансий в столичных больницах по моему профилю. Уже в декабре я понимала, что шансы есть — оставалось надеяться», — рассказывает собеседница.

На комиссии у девушки все сложилось удачно. В то же время ее одногруппники, которые заранее искали места, договаривались с больницами и получали рекомендательные письма, поехали в регионы.

«Я проходила интернатуру в том же роддоме, где и оказалась на отработке. Со всем была знакома. Переживаний о том, как меня примут, не было — отношения с коллегами уже сложились», — добавляет Маргарита.

В то же время собственная роль врача у девушки поначалу вызывала сильное волнение. Даже простые решения ей давались тяжело.

«Когда ты молодой специалист, очень страшно ошибиться. И даже спустя месяц, я до сих пор переживаю за каждую пациентку. Если ухожу со смены, а роды еще продолжаются — всегда интересуюсь, как все прошло», — акцентирует собеседница.

Девушка в основном работает на суточных дежурствах. Нагрузка у нее неравномерная: бывают дни, когда родов нет, а иногда нет возможности даже присесть — не говоря уже о том, чтобы поесть или сходить в туалет.

«Пока что рассчитываю на сумму около 2 тыс. рублей. Если будет меньше — расстроюсь, но понимаю, что каждый с чего-то начинает. Однако этих денег явно недостаточно для профессионального развития — курсов УЗИ и спецлитературы», — считает собеседница.

Маргарита рада, что попала на распределение в свою больницу.

«Работа хоть и тяжелая, с постоянным адреналином, но это того стоит. Пока планирую остаться здесь, получить категорию, а дальше — как сложится судьба», — резюмирует девушка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com