Бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском 1 11.09.2025, 8:48

1,862

иллюстративное фото

У России всего четыре таких судна.

В акватории Черного моря спецназовцы Главного управления Министерства обороны Украины выследили и атаковали военную цель государства-агрессора России — корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава вражеского Черноморского флота.

Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в ГУР МО.

«В момент атаки спецназовцев ГУР вражеский корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где агрессор «прописал» остатки своего Черноморского флота», — говорится в сообщении ГУР.

Точный удар бойцы ГУР нанесли боевым беспилотником украинского производства в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

Отмечается, что поражение произошло 10 сентября. Этот корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость — около 60 миллионов долларов. Всего у российских оккупантов есть четыре таких судна, сообщили украинские разведчики.

Корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна. Мощность судна составляет около 4 МВт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com