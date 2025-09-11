Новая Toyota Corolla теперь другая 11.09.2025, 8:57

Как выглядит недорогая модель?

Популярная недорогая модель Toyota Corolla получила новую версию для 2025 года. Автомобиль после модернизации выглядит по-другому. В сети появились первые фото машины.

Подробности стали известны Motor1. Это долгожданное обновление и первый масштабный рестайлинг Toyota Corolla актуального поколения. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, новом кроссовере Toyota RAV4 и электрокарах линейки bZ.

Сзади изменений меньше. Между фонарями добавили новую полоску. Разумеется, заменили колесные диски. Пока это вариант для Китая, но на глобальном рынке обновление тоже ожидается.

Известно, что в компании уже работают над моделью следующего поколения. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный дизайн. Это нужно для повышения топливной эффективности.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый эффективный бензиновый мотор.

