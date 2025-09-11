Politico: Что хотел сказать Путин своей атакой дронов на Польшу?9
- 11.09.2025, 9:11
- 4,596
Это первый случай прямого взаимодействия сил НАТО с Россией.
Российские беспилотники в Польше ознаменовали эскалацию военных действий с Европой. Однако, остается вопрос, чего хотел добиться этим российский диктатор Владимир Путин.
Как пишет Politico, премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в воздушное пространство Польши залетели 19 дронов, 4 из которых были сбиты. Варшава четко определила, кто виноват. «Нет никаких сомнений в агрессивных намерениях России», - заявил Туск.
Издание напомнило, что это первый случай, когда над страной НАТО было замечено так много беспилотников, и первый случай, когда они были сбиты.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: «По оценке польских и натовских ВВС, они не отклонились от курса, а намеренно атаковали».
Это мнение поддержали и другие страны НАТО:
«Нет никаких оснований полагать, что это была ошибка коррекции курса или что-то подобное», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Фабиан Хоффман, эксперт по ракетной и ядерной стратегии из Университета Осло, заявил, что инцидент имеет все признаки преднамеренных действий. «Судя по траектории полета, эти беспилотники следовали по контролируемой траектории, поэтому похоже, что Россия сделала это намеренно», - отметил он.
Но было несколько оговорок.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил: «Поступают противоречивые сообщения, и пока нет четкой оценки того, что стояло за атаками беспилотников или каковы были их намерения. Какими бы ни были их намерения, они были опасными и безрассудными, и они нарушили суверенное воздушное пространство Польши и НАТО».
«Это послание Москвы о том, что она не заинтересована в мире, обеспеченном западными силами поддержки, и не заинтересована в перемирии», - написал Тимоти Эш, экономист, освещающий события в Центральной Европе.
«Россия не уважает Европу. А реальность такова, что дела у России идут не очень хорошо, особенно в экономическом плане. Именно поэтому Кремль решил пойти на эскалацию сейчас — он видит окно возможностей», - считает Хоффманн.
Издание также обратило внимание на то, что с 19 дронов военные НАТО смогли сбить только 4.
«Это не является ошеломляющим успехом для Польши и НАТО», - написало издание.
Это также показывает, что за все время войны в Украине НАТО не предприняло достаточных мер для подготовки к российскому нападению, которое, как постоянно предупреждают аналитики, представляет собой реальную угрозу, сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс:
«Вчерашняя «учебная» атака, совершенная русскими на Польшу (а это была именно она), показывает, что государства альянса не потрудились должным образом подготовиться не только к будущей войне, но и к войне, которая прямо сейчас смотрит им в лицо», - считает он.
Издание задалось вопросом, как может отреагировать НАТО? И первое что приходит на ум, это серьезное укрепление противовоздушной обороны стран Альянса.
Также возникает потребность в масштабных многонациональных учениях по противовоздушной обороне для надлежащей координации во всех приграничных государствах.