«Некоторые долго не решаются позвонить: терпят, стыдятся»

Белорус рассказал о своей необычной профессии.

Уничтожение насекомых — профессия, о которой редко думаешь, пока не столкнешься с тараканами или клопами у себя дома. Onliner поговорил с 29-летним дезинсектором Алексеем и узнали, какие «соседи» чаще всего заводятся в квартирах минчан, почему дихлофос больше не спасает, как отличить добросовестного мастера от халтурщика и что чувствует человек, для которого тараканы — ежедневная рабочая рутина.

Если вам кажется, что в собственной квартире вы живете одни, увы, это иллюзия. За стенами и в укромных уголках рядом с вами вполне могут обитать тараканы, клопы, блохи или чешуйницы. У каждого из них свои любимые места: тараканы чаще всего селятся в кухонных зонах и санузлах, клопы — в кроватях и диванах, блохи — в коврах и возле домашних животных, а чешуйницы в новостройках находят «лакомство» в свежих обоях и клее. Вред от этих «соседей» тоже разный — от банального дискомфорта и испорченных вещей до бессонницы, аллергии и даже риска занести инфекцию.

Алексей решил бороться с такими «нелегальными жильцами» профессионально: открыл свою компанию по уничтожению насекомых. Ему 29 лет, по первому образованию он инженер-химик, а позже получил еще степень магистра права. До того, как стать дезинсектором, успел поработать в разных сферах — от производства по специальности до продаж. Но мысль открыть собственное дело не оставляла. Идею подсказал родственник, всю жизнь отработавший на санэпидемстанции, он же поделился секретами профессии. Так Алексей и оказался в этой нише, где его знания химии пригодились самым практичным образом.

Рабочий день дезинсектора редко похож на предыдущий. Звонок может поступить утром, вечером, в будни или выходные. Кто-то просит обработать квартиру, где «все кишит», кто-то — офис, а кто-то звонит в панике из-за «показавшегося таракана».

— Все достаточно просто, — объясняет Алексей. — В зависимости от количества заказов и степени проблемы я выезжаю к клиенту со всем необходимым оборудованием и обрабатываю помещение. Обычно на саму работу уходит от получаса до часа, но много времени может занимать дорога. Работаю в спецкостюме, с маской и средствами защиты. Мы используем только препараты, которые официально разрешены на территории страны. Если все делать по правилам, вреда для человека не будет.

Иногда день складывается так, что Алексей с раннего утра до позднего вечера в разъездах: несколько адресов, очереди звонков и постоянные переговоры с клиентами. В жаркое время года работать особенно тяжело: в защитном костюме и респираторе душно, но без этого никак.

Где прячутся незваные гости

Главная особенность профессии в том, что насекомые могут завестись вообще везде. Старые дома или новые, неважно. Тараканы, пожалуй, самые частые «герои» вызовов. Их легко занести домой с вещами, из поездок в экзотические страны. Поэтому Алексей рекомендует после возвращения из таких мест сразу ставить чемодан в воду. Блохи обычно «приходят» вместе с животными, а чешуйницы — частые «жильцы» новостроек.

— Тараканы прекрасно чувствуют себя и в офисах, и в квартирах. Клопы чаще встречаются в жилых помещениях, а в новых домах все чаще попадаются чешуйницы. Они любят свежий клей, обои, крахмал. Иногда в домах, где на первых этажах расположены магазины или кафе, проблем еще больше: насекомые просто мигрируют наверх.

95% заказов — это тараканы, клопы и блохи.

Бывает, приезжаешь к клиенту, а у него паника. То клопов ищут в старом матрасе, потому что у людей красные следы на теле, а на деле там просто пружины старые царапают, то таракан человеку показался, а на месте нет ни одного. Но случается и другое: когда ты заходишь в квартиру, а там целая стая тараканов бегает из комнаты в комнату. Один раз я даже домой приехал, а на очках сидел таракан — так незаметно «пассажиром» со мной доехал.

Сами средства, конечно, сертифицированные и безопасные, но концентрации и методики — это уже секрет производства. Скажем так, в этой сфере мало просто купить спрей в магазине. Нужно знать, где именно искать насекомых, чем и как правильно обрабатывать. Если этого не знаешь, можно только усугубить проблему. Поэтому я всегда говорю: не занимайтесь самолечением, вызывайте специалистов.

По его словам, у тараканов уже целое поколение адаптировалось к популярным бытовым средствам вроде дихлофоса.

— Старые и больные особи от дихлофоса еще могут погибнуть, а молодые остаются, и проблема не решается, — объясняет дезинсектор.

«Клиенты боятся, что про тараканов узнают соседи»

Чаще всего клиенты Алексея — это обычные люди, но звонок для них часто сопровождается стыдом.

— Часто люди паникуют и нервничают, боятся, что про насекомых узнают соседи. Но стесняться тут нечего: если проблему замалчивать, станет только хуже. Мы всегда сохраняем конфиденциальность и стараемся успокоить человека. Некоторые вообще долго решаются позвонить: терпят, стыдятся, — а потом проблема становится куда серьезнее. Это как с болезнью: тут чем раньше обратиться, тем проще решить. Но люди иногда думают, что справятся сами, и только усугубляют ситуацию.

— Как ваши знакомые относятся к такой профессии?

— Кто-то считает ее «стыдной», кто-то спрашивает, не мерзко ли. Но у меня нет таких предрассудков: ни страха, ни ненависти к насекомым. Я просто делаю свое дело, помогая людям избавиться от проблем. Без нас города были бы совсем другими — с постоянными очагами насекомых, которые легко переносят болезни и портят жизнь.

Если, например на свидании с девушкой сразу сказать, кем я работаю, начинаются вопросы: «Как ты с этим живешь?» У кого-то это вызывает отвращение, поэтому я обычно отвечаю просто, что у меня свое дело. А потом, когда человек узнает меня поближе, можно рассказать и детали.

Самый большой таракан, которого я видел, был размером 2—3 сантиметра.

— Бывает такое, что вы отказываете в заказе?

— Если клиент не готов соблюдать условия — покинуть помещение и подготовить квартиру к обработке, — смысла в такой услуге не будет. Еще мы не работаем с крысами и мышами.

— Как отличить хорошего мастера от плохого?

— Хороший мастер никогда не будет пугать клиента и тем более советовать «выбросить диван». Если слышите такое, разговор лучше сразу заканчивать. Иногда под видом специалистов работают люди, которые зарабатывают на продаже бывшей в употреблении мебели или просто халтурят. Отличить их можно именно по таким советам.

О том, как искать клиентов, Алексей рассказывает без лишней таинственности: в этой сфере отлично работает сарафанное радио.

— Если сделал работу качественно, то клиент обязательно порекомендует тебя друзьям или соседям. И это самый надежный способ продвижения. Кроме того, я пробовал разные методы рекламы: объявления в интернете, расклейку по подъездам. Иногда люди звонят именно после того, как случайно увидели листовку с креативной формулировкой. Но отклики бывают разными: кто-то хвалит за креатив, кто-то возмущается.

После обработки

Чтобы все прошло безопасно для жильцов, Алексей рекомендует покинуть квартиру хотя бы на сутки, особенно если в доме проживают дети, животные или пожилые люди.

— После возвращения — обязательная генеральная уборка: все, что стирается, нужно стирать, что моется — мыть, что протирается — протирать. Да, после дезинфекции остаются трупики насекомых — их лучше убрать, а потом еще раз пройтись влажной уборкой. Потому что некоторые насекомые могут находиться в коматозном состоянии и ожить.

После этого хозяева помещения могут испытать катарсис: квартира снова принадлежит им, а не насекомым.

Если говорить с точки зрения бизнеса, то этому делу присуща сезонность: летом вызовов по травле насекомых больше всего. Активный сезон продолжается с мая по сентябрь.

— В это время жарко, насекомые активнее размножаются, и количество звонков растет в разы. Зимой становится тише, но работа не останавливается. Одному справиться, тем более в сезон, невозможно. Поэтому у меня в штате работает несколько мастеров.

