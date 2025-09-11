Польша ввела еще одно ограничение вдоль границы с Беларусью 2 11.09.2025, 9:38

Оно будет действовать до 9 декабря.

По запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши вдоль границ Польши с Беларусью и Украиной, сообщает TVN24 со ссылкой на Польское агентство воздушного флота (PAŻP).

Ограничение введено из соображений государственной безопасности в соответствии с постановлением министра инфраструктуры об ограничении полетов на срок не более трех месяцев.

В сообщении PAŻP указано, что по запросу Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 вводится ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129.

Согласно представленному PAŻP графику, зона EP R129 охватывает всю границу с Беларусью и Украиной.

Исключения из ограничений

Агентство подчеркнуло, что с заката до восхода солнца в зоне EP R129 действует полный запрет на полеты, за исключением военных воздушных судов. Кроме того, в зоне действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных воздушных судов.

В сообщении отмечается, что после согласования с дежурной оперативной службой Центра воздушных операций – Командования воздушного компонента (DSO COP-DKP) по телефону 261 828 202 могут быть разрешены полеты государственного авиационного транспорта и авиационной скорой помощи, а также полеты, выполняемые с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных, «в том числе, в частности, во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций». Кроме того, могут быть разрешены полеты, связанные с защитой и контролем критически важной инфраструктуры.

PAŻP подчеркнула, что вход воздушных судов, не отвечающих критериям исключения, в активную зону является нарушением положений Закона об авиации.

Решение было принято после того, как в ночь со вторника на среду, во время нападения Российской Федерации на Украину, воздушное пространство Польши было неоднократно нарушено дронами.

