Bloomberg: Польша попросила союзников о дополнительных системах ПВО после российской атаки дронами 11.09.2025, 10:09

Иллюстративное фото

В ответ уже получены конкретные предложения.

Польша попросила союзников о дополнительных системах противовоздушной обороны и технологии противодействия дронам, чтобы лучше защитить свою территорию от российских атак, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Варшава консультируется с союзниками по НАТО относительно дополнительной помощи, однако переговоры проходят за закрытыми дверями.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал атаки дронов «опасными, безрассудными, беспрецедентными» и сообщил, что его правительство оценивает варианты ответа на запрос Польши. Одним из них может стать возвращение по крайней мере части из шести истребителей Typhoon, которые до этого были развернуты в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также написал в X, что во время разговоров с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов он «получил не только выражение солидарности с Польшей, но и конкретные предложения поддержки воздушной обороны» страны.

Впрочем, как пишет издание, союзникам может быть сложно предоставить более передовые системы, такие как Patriot. Заместитель министра обороны Германии Йенс Пльотнер заявил, что учитывая «сокрушительные налеты российской армии на Украину», эти системы сейчас лучше всего расположить именно там.

«Это не означает, что мы уклоняемся от своей ответственности защищать НАТО», — добавил он.

Старший дипломат одной из стран НАТО заявил, что атака дронами на Польшу была сознательной, учитывая большое количество БПЛА, которые пересекли польскую границу. По его словам, одной из тактик России могло быть побуждение союзников перебросить больше систем Patriot в Польшу и тем самым оттянуть их от Украины.

