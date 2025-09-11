Дженнифер Энистон раскрыла секрет «изящного старения» 11.09.2025, 10:18

2,008

Дженнифер Энистон

Актриса честно призналась, что пользуется современными процедурами.

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала о своем подходе к возрасту и уходу за собой, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Энистон недавно исполнилось 56, поблагодарила за комплимент о том что она «стареет изящно» и поделилась своим мнением:

«У меня есть вечный источник оптимизма и позитивного настроя. Называйте это молодостью, если хотите. Но все начинается с того, чтобы любить свое тело и то место, где ты находишься».

При этом Энистон честно призналась, что пользуется современными процедурами: «У меня есть уход — массажи, лазеры и все эти хорошие вещи. Я не собираюсь сдаваться и позволять возрасту полностью взять верх».

В интервью она также упомянула утренний ритуал: стакан воды с лимоном, иногда с имбирем и медом манука. Актриса подчеркнула, что миф «без боли нет результата» в спорте не работает: «Можно добиться успеха без боли».

Рацион Энистон строится на белке, овощах и супах, но по выходным она позволяет себе дни с любимой мексиканской кухней, а также бургером, пиццей или пастой.

