Foreign Affairs: ЕС может превратить Украину в «стального ежа» 11.09.2025, 10:19

Есть три основных направления усиления обороноспособности страны.

После саммита президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске стало ясно, что убедить Москву закончить войну куда сложнее, чем ожидалось. Россия ответила на переговоры крупнейшими атаками по Киеву, а вопрос послевоенных гарантий безопасности Украины стал еще более актуальным, пишет Иво Х. Даалдер, бывший посол США в НАТО для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Членство в НАТО остается лучшей защитой, но США исключили такой вариант. Администрация Трампа заявила, что основная ответственность за гарантии должна лечь на Европу. В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что 26 союзников готовы поддерживать Украину «на суше, морю и в воздухе» после прекращения огня. Однако конкретику пока озвучили лишь Великобритания, Франция, Литва и Эстония.

Эксперты считают, что Европа должна сосредоточиться на трех направлениях: укреплении украинской армии, развертывании собственных сил в регионе и интеграции Киева в европейские институты. Для сдерживания России предлагается разместить не менее 20,000 военных, около 200 боевых самолетов и значительное количество кораблей в Черном море.

Ключевым элементом остается поддержка оборонной промышленности Украины, которая после 2022 года быстро восстановилась. В 2024 году страна произвела военной техники на $10 млрд, в 2025 ожидается рост до $15 млрд. Украина обогнала США по выпуску артиллерийских снарядов и активно наращивает производство дронов и ракет. Финансовая и технологическая помощь ЕС позволит превратить страну в «стального ежа», способного нанести ответный удар в случае новой агрессии.

В конечном счете, устойчивые гарантии возможны лишь через полную интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Пока Киев движется к членству, именно Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении его безопасности.

