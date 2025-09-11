Минск возьмет в долг у китайцев более 200 млн рублей

Минск возьмет в долг у китайцев более 200 млн рублей3
- 11.09.2025, 10:29
На каких условиях выдадут деньги — секрет.
В 2025—2026 годах правительство Беларуси возьмет в Китае кредит на 205 млн рублей для оснащения медучреждений техникой. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Заем возьмут у Экспортно-импортного банка Китая на сумму 474,1 млн юаней (это более 205 млн рублей по курсу Нацбанка на 11 сентября). Срок выплат по кредиту — 20 лет.
Средства направят на реализацию проекта по оснащению организаций здравоохранения медицинским оборудованием.
В документе указано, что это будет льготный заем, однако не уточняется, на каких условиях и под какой процент.