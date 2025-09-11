закрыть
11 сентября 2025, четверг, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минск возьмет в долг у китайцев более 200 млн рублей

3
  • 11.09.2025, 10:29
  • 1,348
Минск возьмет в долг у китайцев более 200 млн рублей

На каких условиях выдадут деньги — секрет.

В 2025—2026 годах правительство Беларуси возьмет в Китае кредит на 205 млн рублей для оснащения медучреждений техникой. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Заем возьмут у Экспортно-импортного банка Китая на сумму 474,1 млн юаней (это более 205 млн рублей по курсу Нацбанка на 11 сентября). Срок выплат по кредиту — 20 лет.

Средства направят на реализацию проекта по оснащению организаций здравоохранения медицинским оборудованием.

В документе указано, что это будет льготный заем, однако не уточняется, на каких условиях и под какой процент.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох