Минск возьмет в долг у китайцев более 200 млн рублей 3 11.09.2025, 10:29

1,348

На каких условиях выдадут деньги — секрет.

В 2025—2026 годах правительство Беларуси возьмет в Китае кредит на 205 млн рублей для оснащения медучреждений техникой. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Заем возьмут у Экспортно-импортного банка Китая на сумму 474,1 млн юаней (это более 205 млн рублей по курсу Нацбанка на 11 сентября). Срок выплат по кредиту — 20 лет.

Средства направят на реализацию проекта по оснащению организаций здравоохранения медицинским оборудованием.

В документе указано, что это будет льготный заем, однако не уточняется, на каких условиях и под какой процент.

