Силы обороны Украины провели зачистку в важном городе Харьковской области 11.09.2025, 10:47

Оккупантов взяли под огневой контроль.

Силы обороны Украины блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

Об этом в эфире «Еспресо» сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на сегодня, украинские боевые подразделения продолжают выполнение задач на Харьковщине.

Оккупантов взяли под огневой контроль

После того, как врагу удалось инфильтроваться в отдельных местах Купянска, украинские военные заблокировали россиян. Также на северо-западных окраинах города под огневым контролем ВСУ оказались места, в которых оккупанты активно пытаются переправляться с левого на правый берег.

«Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудностями», - пояснил военный.

Противник совершил попытку прорыва госграницы Украины

Несмотря на осложненную ситуацию на Харьковщине, командование РФ не прекращает отдавать приказы на штурм. В частности у населенного пункта Меловое в ночь на 11 сентября продолжались очень тяжелые и жесткие бои.

«Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние», - заверил Федоренко.

Успех ВСУ на Купянском направлении подтвердили аналитики

По информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.

