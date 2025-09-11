Встреча с Юрием Фельштинским и Натальей Радиной в Праге
- 11.09.2025, 10:59
Известный писатель презентует свою новую книгу о Беларуси.
В столице Чехии Праге пройдет встреча с известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским и главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.
На встрече, которая пройдет 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město), Юрий Фельштинский представит свою новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», которая недавно вышла в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).
Автор ответит на вопросы вместе с героиней книги.
Встреча состоится: 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město).
Адрес встречи: Sokolovska, 209, Praha 9.
Напомним, издание книги «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» планируется на белорусском, украинском, английском и других языках. Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на русском языке можно на следующих площадках: