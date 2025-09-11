Лукашенко пришлось сдавать назад 3 Telegram-канал Telegram-канал «Ник и Майк»

11.09.2025, 11:05

Сильнее всего бьет по агрохунте закрытие грузоперевозок.

Итак, провокации, о которых мы писали еще месяц назад, усиливаются. Масштаб стал значительно больше. Это уже не единичные дроны, когда такие действия можно было списать на работу РЭБ или случайность.

Это целенаправленная акция, которая случилась сразу после того, как Польша объявила о закрытии последнего перехода с Беларусью. Сильнее всего бьет по агрохунте закрытие грузоперевозок. По этому поводу в Польшу 12 сентября прилетит глава МИД Китая. В предыдущий раз, когда китайцы вмешались в ситуацию, Лукашенко пришлось сдавать назад. Сейчас растяжка еще сильнее. С другой стороны, Кремль пытается заблокировать движение агростратега на Запад.

Резкое повышение ставок со стороны Польши в отношении Беларуси контрастирует с реакцией на залет российских дронов. Кремль проверяет степень реакции и при отсутствии оной готов будет продолжать гибридные провокации, повышая их уровень и чередуя средства.

К сожалению, уроки Гитлера позабыты. Агрессор не получает сопротивления и необходимой демонстрации силы. Такое поведение приближает нас не к миру, а к еще более масштабной войне.

