Путин хочет продолжать
- Кирилл Мартынов
- 11.09.2025, 11:11
Следующая цель – тестирование НАТО.
Путин напал на Польшу, вписав свое имя в историю после других персонажей, кто делал так же. До наземной войны дело пока не дошло, да и ресурсов на это у армии РФ нет, но по сообщениям польских СМИ в небе над страной появились сразу 23 ударных беспилотника типа Шахед/Герань-2. Их сбивали, а один из них упал на жилой дом.
Как метко выразился Трамп, here we go. Приехали.
Проблема с этой атакой, которую трудно списать на случайность, заключается в том, что ближе к концу четвертого года войны, Путин и его окружение убедили себя, что у них все идет по плану и все получается. Да, установить марионеточное правительство в Киеве не удалось, да черноморский флот утонул, да, сотни тысяч российских мужчин были утилизованы.
Но посмотрите, какие замечательные перспективы: Запад слаб, с Трампом прекрасные отношения, Путина везде приглашают и жмут ему руку, российская экономика не рухнула. То что выглядело как безумие в 2022 году, фактически легализовано естественным ходом человеческой жизни: люди такие странные создания, что привыкли и к тому, что они живут в мире, где в Европе идет война.
Значит, как и в 2014 году, Путина преследует удача, и он хочет продолжать. Следующая цель – тестирование НАТО, собираются ли они воевать, или пора распускать эту организацию. Примерно такая же цепочка событий непреднамеренно привела к предыдущим большим войнам: нападая на Польшу, предыдущие великие исторические деятели тоже думали, что это тест, и что скорее всего война не продлится долго.
Кирилл Мартынов, Telegram