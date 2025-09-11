закрыть
Президент Финляндии прибыл в Украину

  • 11.09.2025, 11:38
Президент Финляндии прибыл в Украину
Александр Стубб

Стубб проведет важные переговоры с Зеленским.

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл в четверг с визитом в Украину.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет «Европейская правда».

Сибига рассказал, что вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком встретил финского лидера на вокзале в Киеве.

Фото: профиль в Х Андрея Сибиги

По словам министра иностранных дел, Стубб проведет важные переговоры с президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности и интеграции, трансатлантического давления на Россию и шагов на пути к прочному миру.

«Мы благодарны Финляндии за ее неизменную поддержку, лидерство в ОБСЕ и принципиальную позицию. Мы ценим личные усилия и преданность президента Стубба», – прокомментировал министр.

В ведомстве финского президента отметили, что Стубб в Киеве обсудит с Зеленским текущую ситуацию в Украине, усилия по прекращению незаконной захватнической войны России и поддержку Украины со стороны Финляндии. Там напомнили, что Финляндия работает в рамках «коалиции решительных» и участвует в подготовке мер по безопасности, которые сейчас разрабатываются.

Александр Стубб лично очень активно вовлечен в контакты европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию российско-украинской войны. В частности, он был среди тех, кто посетил Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским 18 августа, после того как Трамп встретился на Аляске с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Ранее Стубб заявлял, что Россия применяет свою типичную тактику на переговорах, требуя невозможного.

Также он выражал надежду, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

