Какой алкоголь чаще всего пьют белорусы
- 11.09.2025, 11:41
Новая статистика.
Определить, какой алкоголь в топе у белорусов, поможет документ, который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, в 2025 году намерены произвести более 10 255 000 декалитров водки и ликеро-водочных изделий. А это, между прочим, 102 550 000 литров.
Это и неудивительно, ведь такие напитки на первом месте в топе у белорусов очень давно.
На втором месте, наступая на пятки, расположился спирт этиловый ректификованный или натуральный.
Для него в 2025 году установлена квота в размере 8 445 000 декалитров. Тройку же лидеров алкогольных напитков, которые в топе у белорусов, замыкают вина фруктово-ягодные натуральные.
В 2025 году для виноградных вин квоты составляют 3 840 000 декалитров.
Чуть меньше намерены произвести шампанского – 2 244 000 декалитров, а примерно в этих же значениях будут объемы крепленых плодовых вин – 2 129 300 декалитров.