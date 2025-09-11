В Солнечной системе есть еще одна планета? 1 11.09.2025, 11:52

2,428

Изображение: Getty Images

Новые доказательства ученых.

В Солнечной системе может скрываться неизвестная планета размером между Меркурием и Землей. Новое исследование, опубликованное показало, что плоскость орбит объектов пояса Койпера отклонена примерно на 15° от плоскости планет. Это отклонение с вероятностью 96–98% не является случайным, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

«Если эффект реален, он не мог сохраниться сам по себе — что-то должно его поддерживать. Самое простое объяснение — гравитация скрытой планеты», — заявил астроном Амир Сирадж из Принстона.

Симуляции показывают, что планета массой между Меркурием и Землей, находящаяся на расстоянии 100–200 астрономических единиц от Солнца и имеющая наклон орбиты не менее 10°, могла бы «наклонить» пояс Койпера. Этот гипотетический объект получил условное название «Планета Y».

Она отличается от более известной гипотезы о «Планете 9» (или «Планете X»), которая предполагает существование гиганта в несколько земных масс на расстоянии свыше 300 AU. По словам Сираджа, обе планеты могли бы существовать одновременно, объясняя разные аномалии во внешней Солнечной системе.

Подтвердить или опровергнуть существование «Планеты Y» сможет обсерватория Веры Рубин, которая вскоре начнет беспрецедентное картирование неба. Она обнаружит тысячи новых объектов пояса Койпера и, возможно, даже зафиксирует саму планету.

Если существование «Планеты Y» подтвердится, это станет самым весомым доказательством наличия еще одной планеты в Солнечной системе.

