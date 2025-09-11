Politico: Шесть вопросов о дронах Путина над Польшей 1 11.09.2025, 11:55

Зачем Кремлю провокация?

Впервые с начала войны в Украине НАТО пришлось напрямую столкнуться с Россией. Польские власти заявили о 19 нарушениях воздушного пространства страны российскими дронами, часть из которых была сбита польскими F-16 и нидерландскими F-35. Обломки упали в восточных регионах, один дрон повредил жилой дом, жертв нет, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «несомненно агрессивных намерениях России» и инициировал консультации по статье 4 НАТО.

Было ли это случайностью?

Эксперты и министры обороны Польши и Германии считают, что дроны были направлены намеренно. Однако в НАТО и Великобритании призывают к осторожности, официальной оценки намерений Москвы пока нет.

Реакция России.

Москва отрицает причастность, утверждая, что дроны могли прибыть со стороны Украины. Минобороны РФ заявило, что удары наносились только по объектам в западной Украине, а радиус действия дронов якобы не позволяет им достичь Польши.

Аналитики считают, что действия Москвы демонстрируют готовность к риску и стремление использовать «окно возможностей». Одновременно Россия усилила массированные удары по Украине, запустив более 800 дронов и ракет за одни сутки.

Было ли это заранее спланировано?

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, не сомневается, что вторжение дронов было намеренным, и отметил, что это подчеркивает склонность Путина к риску, учитывая, что в Польше находится около 8 000 американских солдат.

Готовность НАТО.

Инцидент выявил пробелы в системе ПВО Альянса. По мнению экспертов, использование дорогих истребителей для перехвата дронов свидетельствует о неэффективности существующих механизмов.

Возможные шаги.

Среди предложений — резкое усиление систем ПВО, проведение масштабных учений и даже введение запретной зоны для российских дронов и ракет над западной Украиной, чтобы защитить границы НАТО.

Инцидент стал тревожным сигналом: война, идущая в Украине, напрямую затрагивает безопасность стран Альянса.

