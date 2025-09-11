закрыть
11 сентября 2025, четверг, 13:04
Запрет на телефоны в школах создал проблему, о которой даже не догадывались

  11.09.2025
Запрет на телефоны в школах создал проблему, о которой даже не догадывались

В чем дело?

Ограничение на мобильные телефоны и смарт-часы в школах привело к еще одному неожиданному последствию, пишет «Точка». Теперь многие дети не могут оплачивать еду в буфете, как делали раньше.

Все дело в том, что многие родители сделали школьникам виртуальные карты, которые те в том числе использовали для оплаты еды в буфетах. Для использования такой карты нужен только телефон с модулем NFC. Но из-за запрета на мобильные расплачиваться подобным образом дети уже не могут.

Как отмечает «Точка», если родители все же не хотят давать детям наличные, проблему можно решить довольно быстро. Один из вариантов — сделать для уже существующей виртуальной карты пластиковую в своем банке. Второй — обратиться в ближайший банк, который может завести счет и выдать карту день в день, чтобы не терять время.

